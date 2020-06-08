В Нидерландах, 8 июня, во время второй сессии судебного процесса по делу о сбитом боевиками во временно оккупированном Донбассе Boeing-777 рейса МН17 судья Хендрик Стинхёйс сказал, что у США есть спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету, но суд их не получит. Об этом сообщает Радио Свобода

Отмечается, что суд хотел приобщить к делу эти засекреченные спутниковые снимки и таким образом рассекретить их.

Стоит отметить, что Прокуратура Нидерландов рассматривала несколько возможных версий крушения малайзийского боинга МН17 на Донбассе.

Среди них - взрыв на борту, атака военного самолета, а также использование других зенитных установок, кроме "Бука".

Об этом заявила прокурор Деди Вуи-А-Цой на слушаниях по делу МН17, передает "ТАСС".

Она также добавила, что в рамках сценария, где к катастрофе причастно использование ЗРК "Бук", проводилось расследование о возможных мест запуска ракеты и использования установок, принадлежащих как России, так и Украине.

По словам прокурора, вся информация будет представлена судьям.

Кроме того, прокуратура намерено рассказать о том, как следователи выявили подозреваемых, как выяснили их роли и какие препятствия существуют на пути расследования.

Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец, представим информацию о том, какие расследования должны быть проведены

По ее словам, презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней, а ее основная цель заключается в том, чтобы представить суду всю информацию, необходимую для принятия решение о том, можно ли считать расследование завершенным и переходить к рассмотрению дела по существу.

По словам судьи Хендрик Стинхёйс прокуратура Нидерландов отправила соответствующий запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Национальный прокурор по борьбе с терроризмом Нидерландов ознакомился с этим меморандумом.

Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он ознакомился. Он также попросил, чтобы его выводы были приобщены к досье. Власти США проинформировали, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты в дополнение к этому меморандуму

К материалам дела, по словам национального прокурора - были приобщены меморандум, предоставленный США, и заключение прокурора Нидерландов по борьбе с терроризмом.

Сообщается, что сегодняшнее заседание суда в Нидерландах длилось семь часов и должно возобновиться утром 9 июня.

Напомним, ранее Иран заявил о завершении расследования трагедии.

Читайте также, власти Ирана назвали страну, которая получил "черные ящики".