Стало известно, что Министерство здравоохранения утвердило правила работы детских садов в условиях карантина. Итак, откроются детсады с 25 мая.

Об этом сообщили в комитете Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.

Отмечается, что данное постановление утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступает в силу с 25 мая.

В частности, были определены новые правила работы детсадов:

Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру;

Детям мерить температуру перед входом в заведение;

Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;

Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;

В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

На период карантина в детсадах запрещено:

Использование многоразовых полотенец;

Использование мягких игрушек;

Использование ковров с длинным ворсом;

Использование уличной обуви внутри детского сада;

Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

Смотрите также даты пробного тестирования ВНО.