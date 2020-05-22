Без игрушек и ковров: как в Украине будут работать детсады [ Редактировать ]
Стало известно, что Министерство здравоохранения утвердило правила работы детских садов в условиях карантина. Итак, откроются детсады с 25 мая.
Об этом сообщили в комитете Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.
Отмечается, что данное постановление утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступает в силу с 25 мая.
В частности, были определены новые правила работы детсадов:
- Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру;
- Детям мерить температуру перед входом в заведение;
- Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;
- Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
- Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;
- В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
На период карантина в детсадах запрещено:
- Использование многоразовых полотенец;
- Использование мягких игрушек;
- Использование ковров с длинным ворсом;
- Использование уличной обуви внутри детского сада;
- Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.
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