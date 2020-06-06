В Броварах у воспитательницы детского сада "Калинка" лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь, вследствие чего садик закрыли до 20 июня этого года.

Об этом сообщает информационный портал "Моя Київщина".

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"Сразу после получения результата руководство сообщило родителям о случившемся, пока все воспитанники садика находятся дома. В саду работает отдел лабораторных исследований, который проводит дезинфекцию групп и внутренних помещений", - говорится в сообщении.



Кроме этого, должны быть отобраны образцы для проведения ПЦР исследования у всех работников учреждения, а также у 25 детей, с которыми контактировала воспитательница.

Поэтому ДДУ "Калинка" приостанавливает работу с 6 по 20 июня, а все работники заведения и родители воспитанников уведомлены о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Ужгород отказался открывать детсады.