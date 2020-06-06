В Броварах в детском саду обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
В Броварах у воспитательницы детского сада "Калинка" лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь, вследствие чего садик закрыли до 20 июня этого года.
Об этом сообщает информационный портал "Моя Київщина".
"Сразу после получения результата руководство сообщило родителям о случившемся, пока все воспитанники садика находятся дома. В саду работает отдел лабораторных исследований, который проводит дезинфекцию групп и внутренних помещений", - говорится в сообщении.
Кроме этого, должны быть отобраны образцы для проведения ПЦР исследования у всех работников учреждения, а также у 25 детей, с которыми контактировала воспитательница.
Поэтому ДДУ "Калинка" приостанавливает работу с 6 по 20 июня, а все работники заведения и родители воспитанников уведомлены о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что Ужгород отказался открывать детсады.
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