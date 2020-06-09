На Донбасі фіксують ворожі обстріли [ Редактировать ]
Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни вже сьогодні зранку. Окупанти з великокаліберних мінометів били по Оріховому на Луганщині.
З гранатометів обстрілювали Шуми та Новолуганське. За минулу добу - було 11 ворожих атак - одного українського бійця поранено. За даними розвідки, вогнем у відповідь наші військовики знищили трьох російських найманців.
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