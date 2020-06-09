Коронавірус в Україні: кількість заражених зменшується [ Редактировать ]
Кількість нових випадків інфікування COVID-19 в Україні дещо зменшилася. Як повідомили у Центрі громадського здоров'я напередодні підтверджено - 394 випадки. 13 людей померло. Натомість 217 одужало.
За попередню добу було здійснено 8080 тестів. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області - 49, Закарпатській області - 39, Житоми рській області - 38 та у місті Київ - 33.
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