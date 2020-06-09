КНДР обриває зв'язок із сусідньою Південною Кореєю [ Редактировать ]
КНДР обриває зв'язок із сусідньою Південною Кореєю. Відсьогодні закриють "гарячу лінію" Сеула та Пхеньяна. А також припинять усі міжкорейські військові та політичні зв'язки. Про це повідомляє "Франс Прес".
Відповідне рішення ухвалила сестра північнокорейського лідера - Кім Е Чжон. Такий указ пояснюють тим, що буцімто з території Південної Кореї до КНДР систематично прилітають повітряні кулі з антиурядовими листами.
по теме
Америку накрила хвиля масових протестів: до Білого дому стягують "Нацгвардію"
Обличчям до обличчя - протестувальники і силовики тепер на лінії прямого протистояння
На Буковині на межі обвалу міст районного значення
На Буковині руйнується переправа, яка сполучає два райони. Бетонні плити обвалюються під стрімкою течією, а опори стають іржавими
Умер народный депутат
В пятницу, 22 мая, скончался народный депутат Верховной Рады шести созывов
Названа основная версия смерти депутата Давиденко
Генеральный прокурор Венедиктова озвучила основную версию смерти депутата
Мужчина умер за рулем автомобиля
В Тернопольской области автомобиль ВАЗ слетел с дороги в кювет из-за того, что водитель умер