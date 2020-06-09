У Європі відступає епідемія - ВООЗ [ Редактировать ]
Динаміка поширення коронавірусу у світі не зменшується. Минулої доби недугу підтвердили у 107 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих близиться до мільйонів 200 тисяч, з них майже половина одужала, а більш як 400 тисяч померли.
Найбільше нових пацієнтів у США, Бразилії, Росії, Індії, Чилі, Пакистані, Мексиці, Саудівській Аравії та Перу. У Європі епідем-ситуація значно поліпшується - підтвердили у ВООЗ. Натомість, у світі - навпаки. Через що, директор відомства закликав уряди країн залишатися на сторожі та передчасно не скасовувати карантинних обмежень.
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