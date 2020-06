Начало карьеры

Джон Депп родился в 1963 году в городке Оуэнсборо (штат Кентукки), и поначалу мечтал стать музыкантом и грезил о карьере рок-звезды. В кинематограф он попал случайно - благородя знакомству с Николасом Кейджем, который устроил юного красавца в культовый ужастик "Кошмар на улице Вязов" (1984). Депп сыграл парня героини Нэнси Томпсон (Хизер Лангенкамп) и одну из жертв Фредди Крюгера.

Впоследствии он сыграл эпизодическую роль в шестой части "Кошмаров" - "Freddy's Dead: The Final Nightmare" (1991).

Молодежный телесериал "Джамп Стрит, 21" (1987-1990) подарил Джонни Деппу статус кумира девочек-подростков, который он терпеть не мог и всеми силами пытался от него избавиться.

В 1990 году Депп исполняет главную роль в фильме скандально известного кинорежиссёра Джона

Уотерса "Плакса".

Сотрудничество с Тимом Бертоном

Поворотной для карьеры Джонни Деппа оказалась работа в фильме Тима Бертона "Эдвард Руки-ножницы" (1990), который принес ему номинацию на "Золотой глобус". Так началось легендарное сотрудничество Деппа с "его режиссером", у которого он снялся в восьми фильмах: "Эдвард Руки-ножницы", "Эд Вуд", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Стране чудес", "Темные тени", а также анимационной ленте "Труп невесты", в которой Депп озвучил персонажа Виктора Ван Дорта.

В 2008 году Джонни получил "Золотой глобус" и был номинирован за "Оскар" за главную роль в кровожадном мюзикле Бертона "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". Депп стал крестным отцом дочери Бертона, а в одном из интервью заявил:

"Тим может просить меня о чем угодно. Если ему будет нужно, чтобы в следующем фильме я занялся сексом с трубкозубом (африканское млекопитающее, схожее с муравьедом - ред.), я с радостью сделаю это".

Экранизации Хантера Томпсона

Джонни Депп является поклонником и близким другом Хантера Стоктона Томпсона - культового американского писателя и основателя гонзо-журналистики. Отношения между ними завязались после того, как Депп вместе с Бенисио дель Торо сыграл в экранизации псевдобиографического романа Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (1998). Фильм, снятый Терри Гиллиамом, не встретил понимания у широкой аудитории, но у киноманов приобрел статус культового.

Депп изобразил альтер-эго писателя Рауля Дюка. Впоследствии Депп рассказал в одном интервью:

"Видите эту морковку? Сейчас я возьму ее в рот - так, будто это сигаретный мундштук. Теперь я Рауль Дюк (герой "Страха и отвращения в Лас-Вегасе" - ред.). Я так много времени провел с Хантером Томпсоном, что, как вижу что-то, напоминающее мундштук, Рауль из меня так и прет".

В 2011 году Депп снялся в экранизации романа Хантера Томпсона "Ромовый дневник".

Культовые роли

Джонни Депп быстро стал мировой знаменитостью. Роли в картинах "Эдвард Руки-ножницы", "Что гложет Гилберта Грэйпа" и сюрреалистическая комедия-драма "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы принесли ему две номинации на "Золотой глобус" и множество предложений от топовых режиссеров.

К началу 2000-х годов Депп стал звездой кинематографа первой величины. В 1999 году он снялся у Романа Полански в триллере "Девятые врата". Позднее вместе с Марлоном Брандо сыграл в фильме "Дон Жуан Демарко", перевоплотившись в "величайшего любовника в мире". Снялся в "Мертвеце" Джима Джармуша - черно-белом фильме, который не имел коммерческого успеха и получил смешанные критические отзывы. Вместе с Аль Пачино сыграл в криминальной драме "Донни Браско", сыграв Джозефа Пистона, агента ФБР под прикрытием.

За роль шотландского автора Дж. М. Барри в фильме "В поисках Неверленда" (2004) Депп был номинирован на "Оскар". В фильме Терри Гиллиама "Воображариум доктора Парнаса" (2009), партнерами Деппа по съемкам были Джуд Лоу и Колин Фаррелл. Каждый играл персонажа, первоначально изображенного их другом Хитом

Леджером, который умер до завершения съемок. Все три актера отдали гонорары дочери Леджера Матильде.

Затем Депп снялся в криминальном фильме Майкла Манна "Джонни Д." (2009), изобразив гангстера Джона Диллинджера. Вместе с Анджелиной Джоли Депп снялся в "Туристе" (2007), а в "Одиноком рейнджере" (2013) вместе с Арми Хаммером, сыграв индейца Тонто.

В 2016 году Джони Депп получил эпизодическую роль темного волшебника Геллерта Гриндельвальд в фильме

"Фантастические звери и где их искать" по мотивам серии книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. В 2018 году он снялся во второй части франшизы и сейчас снимается в третьей.

Депп обычно выбирал роли, которые он находил интересными, а не те, которые, по его мнению, будут успешными в прокате. Критики часто описывают персонажей Деппа как "знаковых одиночек". Депп назвал некоторые из своих менее успешных фильмов "неудачами, определенными студией" и "ядом кассовых сборов".

Вместе с тем фильмы с его участием собрали более $3,7 млрд в США и более $10 млрд в мировом прокате. В 2012 году Депп был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер в мире, заработав $75 млн.

"Пираты Карибского моря"

Поворотной для всей карьеры Деппа работой стали съемки в саге "Пираты Карибского моря", имевшая огромный кассовый успех ($3,7 млрд в мировом прокате). В 2003 году на экраны вышла дебютная часть "Проклятие Черной жемчужины". Партнерами Деппа по съемкам стали Кира Найтли и Орландо Блум.

Роль обаятельного и неординарного капитана Джека Воробья принесла ему первую номинацию на "Оскар". Депп рассказал, что "смоделировал" своего персонажа на основе гитариста The Rolling Stones Кейта Ричардса и мультипликационного скунса Пепе Ле Пью.

Образ пирата при этом настолько пришелся по душе публике и так повлиял на самого Деппа, что во многих последующих фильмах, не относящихся к серии, актер иногда "расширяет" других своих персонажей манерами поведения Воробья.

Депп воплотился в капитана Джека Воробья во всех пяти частях "Пиратов": "Проклятие Черной жемчужины" (2003), "Сундук мертвеца" (2006), "На краю света" (2007), "На странных берегах" (2011) и "Мертвецы не рассказывают сказки" (2017).

Главный ловелас Голливуда

В 1983 году 23-летний Джонни Депп женился на гримерше Лори Энн Эллисон, которая была на 5 лет старше его. Через 2 года они развелись. Некоторое время он встречался с актрисами Дженнифер Грей и Шерилин Фенн, пока на съемках фильма "Эдвард-руки ножницы" не познакомился с актрисой Вайноной Райдер. В 1990 году пара сыграла свадьбу, а Депп на правой руке сделал татуировку "Вайнона навсегда".

Позже был четырехлетний роман с английской супермоделью Кейт Мосс. После расставания с ней, Депп нашел утешение в объятиях французской актрисы и певицы Ванессы Паради. У пары родилось двое детей (в 1999-м - дочь Лили-Роуз Мелоди, а в 2002-м - сын Джон Кристофер Депп III), однако это не спасло их от развода.

В 2012 году пара рассталась, а Депп впоследствии начал встречаться с актрисой и моделью Эмбер Херд, с которой он познакомился на съемках "Ромового дневника". В 2015 году они поженились, однако уже через год Херд подала на развод, обвинив Деппа в "физическом насилии".

Их развод сопровождался чередой громких скандалов и судебных разбирательств, которые продолжаются до сих пор. Бывшие супруги периодически мирятся и даже выпустили совместное заявление, что их "отношения были чрезвычайно страстными и порой нестабильными, но всегда связанными любовью". А потом снова заваливают друг друга исками и поливают грязью в прессе. Недавно Депп заявил, что Эмбер Херд изменяла ему с миллиардером Илоном Маском.

В апреле 2019 года стало известно о новой подруге Деппа - 20-летней российской танцовщице Полине Глен. Пара рассталась в ноябре 2019 года. В желтой прессе сообщалось, что Полина "не смогла справиться с тяжбами

Джонни Деппа и Эмбер Херд".

Вредные привычки

Депп признавался, что начал курить в 12 лет, в 13 начал вести половую жизнь и употреблять алкоголь и наркотики. В 2008 году Депп рассказал в интервью, что "отравлял" себя алкоголем "в течение многих лет". В 2013 году Депп заявил, что бросил пить алкоголь:

"Я "исследовал" вино и спиртные напитки, и они, конечно, также исследовали меня, и мы

узнали, что мы прекрасно ладили, но, может быть, даже слишком хорошо".

В 2018 году репортер журнала "Роллинг Стоун" написал, что Депп курил гашиш в его присутствии, и назвал Деппа "поочередно веселым, хитрым и бессвязным". Даже говоря о своих детях, актер использовал довольно сомнительное сравнение:

"Когда ребенку исполняется год, ты вдруг осознаешь, что он превращается в настоящую

миниатюрную пьянь. Он спотыкается и падает. Он плачет и смеется. Он ссытся. И он блюет".

В прессе писали, что Депп ежемесячно тратил $30 тысяч на вино. В ответ на это актер заявил, что "оскорблен", поскольку тратил "гораздо больше". Актер никогда не придавал слишком большого значения деньгам, однажды он заявил:

"Деньги не купят тебе счастья, но они купят тебе яхту, на которой ты отправишься на его поиски".

Проблемы с законом

Джонни Депп неоднократно становился героем различных скандалов. В 1994 году он был арестован в Нью-Йорке за дебош в отеле The Mark, где он остановился у Кейт Мосс. Обвинения были сняты после того, как он

выплатил в качестве компенсанции $10 тысяч.

В 1999 году актер был арестован в Ванкувере за нападение на полисмена, который потребовал закончить шумную вечеринку в его гостиничном номере. В тоже году Депп был арестован за драку с папарацци возле ресторана во время ужина в Лондоне с Паради.

В 2012 году профессор-медик из Калифорнийского университета Робин Экерт подал в суд на Деппа, утверждая, что на него напали его телохранители на концерте в Лос-Анджелесе. В ходе судебного разбирательства Депп

договорился с Эккертом и заплатил ему отступные.

В апреле 2015 года Депп нарушил австралийские законы о биобезопасности, незаконно ввезя в страну двух своих йоркширских терьеров. Министр сельского хозяйства Астралии Барнаби Джойс возмущался:

"Если мы начнем позволять кинозвездам, хоть они дважды были признаны "самыми сексуальными на планете", въезжать в нашу страну с нарушением закона, то почему бы тогда всем не начать нарушать законы?"

Позднее Депп выпустил видео, в котором извинился за свое поведение и призвал людей придерживаться законов о биологической безопасности.

В июле 2018 года Деппу предъявили иск за то, что он якобы дважды ударил члена экипажа судна. В судебных документах указывалось, что актер "пахнул алкоголем" и принимал наркотики на съемочной площадке.

"Голливудские вампиры"

Еще в юности Депп страстно увлекся музыкой и самостоятельно научился играть на гитаре. В юности он сотрудничал с группами The Kids и Rock City Angels, выступая во флоридских ночных клубах.

Время от времени Депп играл на гитаре в некоторых фильмах, где снимался, и периодически сотрудничает с различными музыкальными коллективами, участвуя в записи песен и концертах. Так в 2012 году он принял участие в создании студийного альбома Пола Маккартни Kisses on the Bottom. Совместно с Натали Портман снялся в видеоклипе на песню "My Valentine" и в клипе Мэрилина Мэнсона.

В последние годы уже холостой Депп осуществил свою юношескую мечту отдаться музыке. В 2015 году вместе с легендарными музыкантами Элисом Купером и Джо Перри он основал группу Hollywood Vampires, в составе которой записал альбом и гастролирует по всему миру.