Дочь Джонни Деппа вышла в свет в прозрачном платье без белья [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 февраля, в Лондоне прошла 73-я церемония вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA, во время которой дочь американского актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп поразила всех своим нарядом. Так, 20-летняя девушка вышла в люди в откровенном наряде. Об этом пишет КП.
Лили-Роуз выбрала кружевной комбинезон, поверх которого надела абсолютно прозрачную черную комбинацию.
К тому же девушка отказалась от нижнего белья.
Однако несмотря на откровенный образ, девушка невозмутимо позировала фотографам с совершенно непроницаемым лицом.
Отметим, дочь звезды "Пиратов Карибского моря" делает вполне успешную карьеру и как актриса, и как модель. В свои 20 лет она - "лицо" модного дома Chanel, снялась в нескольких фильмах и постоянно участвует в фотосессиях.
А отец девушки, легендарный актер Джонни Депп, рассказал, что его избивала бывшая жена Эмбер Херд. Он предоставит доказательства суду.
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