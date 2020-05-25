Актера Джонни Деппа рассматривают на главную роль в фильме "Черно-белый Феллини". Об этом сообщает Hello.

Актер сыграет итальянского режиссера, а Пенелопа Крус - его жену Джульетту Мазину.

Сюжет фильма будет построен вокруг реальной истории поездки Феллини в Лос-Анджелес в 1957 году на вручение "Оскара".

За два дня до награждения режиссер пропал на два дня и чуть не пропустил церемонию. Картина станет фантазией на тему того, чем мог заниматься режиссер во время своего исчезновения.

Съемки должны начаться в этом году в Лос-Анджелесе. Инсайдеры также сообщают, что в фильме могут появиться Александр Скарсгард, Джейми Фокс и Питер Динклейдж.

Ранее мы писали о том, что дочь Джонни Деппа вышла в свет в прозрачном платье без белья.