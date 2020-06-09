Президент Володимир Зеленський представив головного розвідника України. Ним став Валерій Кондратюк. З того, що відомо про нього: Кондратюку - 50 років. Він кадровий військовий. Працював і в контрозвідці, і на дипломатичних посадах.

Був заступником голови Адміністрації президента Порошенка, де відповідав за напрямок спецслужб. А зараз він, вже як голова зовнішньої розвідки, відповідатиме за реформування відомства.

Володимир Зеленський, президент України: