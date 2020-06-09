Володимир Зеленський доручив реформувати українську розвідку [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський представив головного розвідника України. Ним став Валерій Кондратюк. З того, що відомо про нього: Кондратюку - 50 років. Він кадровий військовий. Працював і в контрозвідці, і на дипломатичних посадах.
Був заступником голови Адміністрації президента Порошенка, де відповідав за напрямок спецслужб. А зараз він, вже як голова зовнішньої розвідки, відповідатиме за реформування відомства.
Володимир Зеленський, президент України:
Валерій Віталійович, я доручаю вам реформувати СЗР, запровадивши сучасні моделі управління розвідувальною діяльністю, персоналом і стратегічними комунікаціями. Звертаюсь до вас і до всіх співробітників служб. Ніколи, за будь-яких обставин, навіть якщо вони пов'язані з загрозою життя і свобод - не втрачайте віру у наш народ і в Україну.
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