В среду, 10 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ уже в ближайшие день-два. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Это прямые средства в госбюджет для борьбы с кризисом COVID-19 и его последствиями, подчеркнул премьер.

Первый транш 2,1 млрд долларов. Получить мы их рассчитываем в ближайшие день-два. То есть, эти дни. Далее это программа, которая рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит рассчитан на 5 лет.

Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.