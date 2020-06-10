В Кабмине назвали дату первого транша МВФ [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ уже в ближайшие день-два. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Это прямые средства в госбюджет для борьбы с кризисом COVID-19 и его последствиями, подчеркнул премьер.
Первый транш 2,1 млрд долларов. Получить мы их рассчитываем в ближайшие день-два. То есть, эти дни. Далее это программа, которая рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит рассчитан на 5 лет.
Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
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