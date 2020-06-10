Двоє спецпризначенців поранені при спробі затримання зловмисника на місці злочину у Чернівецькій області. Вогнем у відповідь правоохоронці підстрелили нападника, усі троє - у шпиталі. За даними поліції, оперативники влаштували засідку у будинку, що мав пограбувати раніше засуджений чоловік.

Для затримання залучили спецпідрозділ. Вночі злодій проник до будинку через вікно підвального приміщення, де його і схопили. Раніше 36-річний зловмисник вже відбував покарання за розбійні напади на Одещині.