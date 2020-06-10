Исследователи обнаружили животное, которого не видели на планете более 130 лет.

Об этом пишет Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity.

По информации, впервые носорогий дракон был обнаружен в лесах Индонезии и привезен на территорию Европы.

Отмечается, что в 2018 году индонезийский ученый нашел мертвое животное, похожее на носорогого дракона.

Однако единственная живая ящерица может исчезнуть из-за активной вырубки лесов в зоне ее обитания.

Фото: taprobanica.org

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