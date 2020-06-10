Загадки природы: найден необычный носорогий дракон [ Редактировать ]
Фото: Liga.net
Исследователи обнаружили животное, которого не видели на планете более 130 лет.
Об этом пишет Taprobanica: The Journal of Asian Biodiversity.
По информации, впервые носорогий дракон был обнаружен в лесах Индонезии и привезен на территорию Европы.
Отмечается, что в 2018 году индонезийский ученый нашел мертвое животное, похожее на носорогого дракона.
Однако единственная живая ящерица может исчезнуть из-за активной вырубки лесов в зоне ее обитания.
Фото: taprobanica.org
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