Підсудні у справі МН17 не мають права на імунітет комбатантів, вважає нідерландська прокуратура. Ряд доказів щодо цього питання сторона обвинувачення представила сьогодні у гаазькому окружному суді. Олена Абрамович стежила за третім днем чергового раунду суду щодо збитого у 2014 році у небі над Донбасом пасажирського літака і розкаже більше.

"Імунітет комбатантів" - чи не єдиний аргумент, який поки що озвучували на свій захист підсудні у справі МН17. Раніше про це в інтерв'ю заявляли і Гіркін, і Дубінський - мовляв, "це - війна і розбиратися у справі "Боїнгу" має воєнний суд, а не кримінальний", тобто Гаазький окружний. На тому ж наполягав і захист Олега Пулатова - єдиного підозрюваного, який прислав своїх адвокатів у суд.

Аби довести протилежне, нідерландські прокурори присвятили цьому питанню майже увесь день слухань:

Держави завжди зберігають за собою право переслідувати громадян, які повертають зброю проти своєї країни, навіть якщо вони приєднуються до збройних сил іншої держави в міжнародному збройному конфлікті.

Імунітет комбатанта фактично можуть просити ті військові, які виконували накази від влади конкретної країни і лише у міжнародних конфліктах. А якщо це група повстанців, то мають бути докази, що ними керувала інша держава і вони дотримувались законів війни. Іншими словами, Росія мала б визнати свою відповідальність, проте наразі у Кремлі вперто заперечують будь-яку участь у бойових діях на Донбасі.

Базуючись на наявних наразі даних розслідування, обвинувачені не були членами збройних сил держави, їхня озброєна група не вела бойові дії під керівництвом іншої держави та не дотримувалась законів війни. Вони порушували воєнні закони у великих масштабах. Тільки цих причин уже достатньо для того, аби вони не підпадали під імунітет комбатантів.

Наводячи докази, прокурори цитували інтерв'ю підсудних, а також російської влади, у яких обидві сторони заперечували співпрацю і підпорядкування Росії терористичних так званих"лнр-днр". А ще зачитували звіти різних спостережних місій, у яких йшлося про катування, насилля у підвалах та інші практики на окупованих територіях, тобто порушення законів війни.

Тейс Бергер, нідерландський прокурор:

Оскільки обвинувачені не були членами збройних сил, вони не мали права збивати будь-який літак - чи цивільний, чи військовий. І їхні наміри в даній ситуації не мають значення. Вони не можуть підпадати під імунітет комбатанта.

Якщо ж суд вважатиме інакше, прокуратура просить суддів спочатку озвучити свої сумніви, а не відразу виносити рішення. Аби прокурори мали змогу навести додаткові докази.