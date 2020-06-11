В столице КНР Пекине обнаружен первый за два месяца случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".

По их словам, медики констатировали 11 активных и три бессимптомных случая заболевания.

Отмечается, что все случаи заболевания были завезены из-за границы. Также известно, что не обнаружено ни одного летального исхода.

Читайте еще, стало известно, опасны ли бессимптомные носители COVID-19. Ученые провели соответствующее исследование.