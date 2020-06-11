В Китае зафиксирована новая вспышка опасной инфекции [ Редактировать ]
В столице КНР Пекине обнаружен первый за два месяца случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает "Интрефакс-Украина".
По их словам, медики констатировали 11 активных и три бессимптомных случая заболевания.
Отмечается, что все случаи заболевания были завезены из-за границы. Также известно, что не обнаружено ни одного летального исхода.
Читайте еще, стало известно, опасны ли бессимптомные носители COVID-19. Ученые провели соответствующее исследование.
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