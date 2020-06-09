Бессимптомные носители коронавируса не заразны [ Редактировать ]
Если заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 человек болеет бессимптомно, вероятность заразиться от него невысока. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов.
"Согласно имеющимся у нас данным, по-прежнему очень редки случаи, когда бессимптомно болеющий человек передает вирус другому человеку... У нас множество докладов из стран, которые тщательно отслеживают контакты зараженных людей. Они следят за бессимптомными случаями, они следят за контактами и не выявляют передачи вируса. Так что это происходит очень редко и практически не освещается", - сказала чиновница.
При этом Керкхов подчеркнула, что следует различать случаи, когда человек действительно болеет COVID-19 бессимптомно и когда он только начинает болеть, и симптомы слабые, или не начали проявляться в полной мере.
"Когда мы просматриваем данные и выясняем, сколько на самом деле было бессимптомных случаев, мы обнаруживаем, что часто речь на самом деле идет о слабовыраженных симптомах", - сказала представитель ВОЗ.
Ранее сообщалось, что ученые подчитали разновидности смертельной инфекции.
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