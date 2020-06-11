Австралийские исследователи из Университета Флиндерс выявили РНК Sars-Cov-2 в молоке кормящей мамы. На момент проявления опасных симптомов сорокалетняя мама уже 8 месяцев кормила своего малыша грудью. Об этом сообщает moirebenok.ua.

"Когда у женщины начался сухой кашель, появилась боль в горле и повысилась температура, она обратилась к врачу, и ей сделали анализ ПЦР, который подтвердил, что она заболела COVID-19. Тогда на анализ взяли ее молоко, в котором также обнаружили РНК Sars-Cov-2", - говорится в сообщении.

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Узнав о своем диагнозе, женщина тут же прекратила грудное кормление. По наблюдениям ученых, вирус обнаружился также в организме ребенка – в фекалиях малыша его выявляли на протяжении двух месяцев. При этом, на слизистых оболочках малыша следов РНК Sars-Cov-2 так и не обнаружили.

Женщине разрешили вернуться к кормлению грудным молоком, поскольку польза от грудного вскармливания однозначно превышает недоказанные риски вируса в молоке.

Примечательно, что до этого случая коронавирус не обнаруживался в грудном молоке. Что делать с этой информацией ученые пока не знают, однако по-прежнему рекомендуют мамам, заразившимся коронавирусной инфекцией, продолжать кормить младенца грудью, соблюдая все меры предосторожности. На сегодняшний день нет ни одного доказательного свидетельства, что заражение COVID-19 возможно через молоко.

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