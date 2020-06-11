Одеському активісту Сергію Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві [ Редактировать ]
Одеському активісту Сергію Стерненку сьогодні вручили підозру в умисному вбивстві. Це сталося в управлінні СБУ, куди Стерненко прийшов сам. Хоча раніше відмовлявся, тож правоохоронці були готові вести його примусово. Нагадаю, справа Стерненка тягнеться вже два роки.
У травні 2018 активіст ножем поранив двох чоловіків: один із них -омер. Сам Стерненко стверджує: це була самооборона, оскільки ці чоловіки скоїли на нього напад. Слідчі цю версію ставлять під сумнів.
по теме
Жорстокий вбивця чи безпідставно засуджений: суд поновив розгляд справи Донченка
Дев'ять років тому його засудили довічно за жорстокі вбивства жінок. Увесь цей час родичі та друзі Донченка намагалися довести, що чоловіка засудили безпідставно
Справа Джорджа Флойда: суд призначив копу-вбивці заставу
У разі внесення коштів обвинувачений Дерек Шовін погодився не контактувати з родиною загиблого Флойда, здати зброю, а також не виїжджати за межі штату
Америку накрила хвиля масових протестів: до Білого дому стягують "Нацгвардію"
Обличчям до обличчя - протестувальники і силовики тепер на лінії прямого протистояння
Поліцейське свавілля спричинило суспільну кризу у Сполучених Штатах
Обурені вбивством затриманого, на вулиці вийшли тисячі людей. Протести швидко набули ознак бунту - владі довелося навіть увести до міста Національну гвардію
Катування та згвалтування дівчини у відділку: коли припиниться поліційне свавілля
"Чи посадять?" - це питання доводиться ставити дуже часто, на жаль, і щодо поліцейських