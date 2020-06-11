Одеському активісту Сергію Стерненку сьогодні вручили підозру в умисному вбивстві. Це сталося в управлінні СБУ, куди Стерненко прийшов сам. Хоча раніше відмовлявся, тож правоохоронці були готові вести його примусово. Нагадаю, справа Стерненка тягнеться вже два роки.

У травні 2018 активіст ножем поранив двох чоловіків: один із них -омер. Сам Стерненко стверджує: це була самооборона, оскільки ці чоловіки скоїли на нього напад. Слідчі цю версію ставлять під сумнів.