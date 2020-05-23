Пик коронавируса в Украине: вирусологи сделали неутешительный прогноз [ Редактировать ]
В Украине пик заболеваемости коронавирусом может быть осенью. Такое мнение выразила доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко, сообщает "УНИАН" ссылаясь на интервью вирусолога одному телеканалу.
Алла Мироненко предположила, что пика коронавируса в столице еще не было, а скорее всего киевлянам стоит его ожидать осенью 2020 года.
Я думаю, что пик нас ожидает осенью
По словам профессора, в Украине очень рано ввели карантин
Он у нас был введен очень рано, когда были первые случаи заболевания. Мы все закрылись, сидели дома, то на пик ждать нам еще рано. Но за это время мы научились по-другому себя вести, научились носить маски, следить за руками - это очень важно. Маски с нами еще надолго, по крайней мере в тех местах, где много людей", - подчеркнула Алла Мироненко. Украинцы смогут себя свободно чувствовать лишь тогда, когда 80% населения будут иметь защитные антитела: либо переболеют, либо будут защищены вакциной.
Вирусолог утверждает, не известно окончательно, можно ли повторно заболеть, если есть антитела. Но, если уже был контакт с любым возбудителем, то следующая болезнь не будет фатальной, а пройдет в легкой форме.
Напомним, ранее ученые сделали шокирующие заявление о препаратах от коронавируса, которые приводят к ухудшению состояния инфицированных коронавиурсом пациентов.
Читайте также, в Украине разрешат экспорт масок, данную инициативу поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.
по теме
COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Від початку пандемії у нас більше як чотири сотні летальних випадків
В Украине разрешат экспорт масок: у Зеленского назвали условие
Украинские производители медицинских масок и средств индивидуальной защиты смогут экспортировать их в другие страны
Ще одне місто в Україні закрили на карантин
Організовані патрулі стежитимуть за дотриманням вимог карантину
Епідемія коронавірусу в Україні іде на спад - Максим Степанов
У МОЗ анонсують черговий етап пом'якшення карантину - які послаблення готують для українців?
Авіаперельоти "для своїх": коли на європейські курорти повернуться українці?
Як виглядають подорожі в умовах пандемії коронавірусу і до якої авіареальності слід звикати українцям?