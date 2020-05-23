В Украине пик заболеваемости коронавирусом может быть осенью. Такое мнение выразила доктор медицинских наук, профессор медицины, заведующий отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко, сообщает "УНИАН" ссылаясь на интервью вирусолога одному телеканалу.

Алла Мироненко предположила, что пика коронавируса в столице еще не было, а скорее всего киевлянам стоит его ожидать осенью 2020 года.

Я думаю, что пик нас ожидает осенью

По словам профессора, в Украине очень рано ввели карантин

Он у нас был введен очень рано, когда были первые случаи заболевания. Мы все закрылись, сидели дома, то на пик ждать нам еще рано. Но за это время мы научились по-другому себя вести, научились носить маски, следить за руками - это очень важно. Маски с нами еще надолго, по крайней мере в тех местах, где много людей", - подчеркнула Алла Мироненко. Украинцы смогут себя свободно чувствовать лишь тогда, когда 80% населения будут иметь защитные антитела: либо переболеют, либо будут защищены вакциной.

Вирусолог утверждает, не известно окончательно, можно ли повторно заболеть, если есть антитела. Но, если уже был контакт с любым возбудителем, то следующая болезнь не будет фатальной, а пройдет в легкой форме.

Напомним, ранее ученые сделали шокирующие заявление о препаратах от коронавируса, которые приводят к ухудшению состояния инфицированных коронавиурсом пациентов.

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