Михайло Єфремов відмовився перепросити в родичів людини, яку він убив у п'яній ДТП

Навіть вибачатися не хоче - актор Михайло Єфремов відмовився перепросити в родичів людини, яку він убив у п'яній ДТП. Чому взагалі це могло статися? Та чи відчуває Єфремов провину?

Ці кадри з відомим російським актором - схожі на зйомки кінофільму. Та все відбувається насправді.

Пізній вечір понеділка, центр Москви. Позашляховик вилітає на зустрічку і врізається в автофургон. Від удару кабіна ваговоза сплющується. Водія вирізають із металу і забирають в лікарню. Винуватець аварії - Михайло Єфремов. Улюбленець мільйонів - у дуже нетверезому стані.

Михайло Єфремов, актор:

Вроде, живой. Точно никто не умер?

Лікарям не вдалося врятувати постраждалого. Через численні травми та крововтрату Сергій Захаров помер. Він працював кур'єром. Йому було 57. У Сергія залишилася дружина, два сини та онучка з інвалідністю.

Михайло Єфремов, актор:

Я ви-но-ват!

У крові Єфремова виявили 2.1 проміле алкоголю (це, приблизно, пляшка горілки), а ще кокаїн і снодійне. Після фатального зіткнення його відпустили під підписку про невиїзд, згодом - посадили під домашній арешт.

Cправу розслідують за статтею, що передбачає до 12 років позбавлення волі. За словами адвоката, підозрюваний свою провину визнає і тісно співпрацює зі слідством. У 56-річного актора давня алкогольна залежність, і її він не приховував. Лікуватися відмовлявся.

Михайло Єфремов, актор:

- Я подбухиваю, вот так я бы сказал.

Неодноразово Єфремов виходив на сцену напідпитку, провокуючи скандали. Якось влаштував бешкет у літаку. А два роки тому, п'яний, ледь не зірвав спектакль у Самарі.

Михайло Єфремов, актор:

Я уже текст забыл.

За свою кар'єру Єфремов зіграв кілька сотень ролей. Мав активну громадянську позицію, критикував російську політику щодо Євромайдану та Криму. Частково жив у Латвії, там має нерухомість. За деякими даними, від початку 2020 року Єфремова неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Він пообіцяв фінансово підтримати родину загиблого. Однак родичі категорично відмовилися від грошей і вимагають суворого покарання.