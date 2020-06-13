В Украине повысят пенсионный возраст для женщин [ Редактировать ]
В апреле 2021 года в Украине повысят пенсионный возраст для женщин с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравняются в правах, сообщает "Обозреватель".
Кроме того, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2021 году для этого необходимо минимум 28 лет официального стажа, а с января 2022-го - 29 лет. В 2028 году граница стажа будет "сдвинута" до 35 лет.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:
- в 2020 - от 27 лет стажа;
- в 2021 - от 28 лет стажа;
- в 2022 - от 29 лет стажа;
- в 2023 - от 30 лет стажа;
- в 2024 - от 31 года стажа;
- в 2025 - от 32 лет стажа;
- в 2026 - от 33 лет стажа;
- в 2027 - от 34 лет стажа;
- в 2028 - от 35 лет стажа.
Кто выйдет на пенсию в 63 года:
- в 2020 - от 17 до 27 лет стажа;
- в 2021 - от 18 до 28 лет стажа;
- в 2022 - от 19 до 29 лет стажа;
- в 2023 - от 20 до 30 лет стажа;
- в 2024 - от 21 до 31 года стажа;
- в 2025 - от 22 до 32 лет стажа;
- в 2026 - от 23 до 33 лет стажа;
- в 2027 - от 24 до 34 лет стажа;
- в 2028 - от 25 до 35 лет стажа.
Кто выйдет на пенсию в 65 лет:
- в 2020 - до 17 лет стажа;
- в 2021 - до 18 лет стажа;
- в 2022 - до 19 лет стажа;
- в 2023 - до 20 лет стажа;
- в 2024 - до 21 года стажа;
- в 2025 - до 22 лет стажа;
- в 2026 - до 23 лет стажа;
- в 2027 - до 24 лет стажа;
- в 2028 - до 25 лет стажа.
Ранее сообщалось, что пенсии в Украине начнут начислять автоматически, а пенсионерам и детям повысили соцвыплаты.
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