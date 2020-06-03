В Украине планируют запустить автоматическое начисление пенсий. Новые изменения позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек. Об этом заявили премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

По его словам, будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Это фактически определенный прорыв и реформа.

Проект закона об автоматическом назначении пенсии по возрасту и внедрению учета трудовой деятельности работника в электронной форме позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда.

Это можно будет сделать без заявления лица, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаже для назначения выплат.

Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что накопительная система песий просто неизбежна для украинцев и назвал предварительные сроки.

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