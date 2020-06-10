Верховная Рада увеличила размер социальных выплат пенсионерам и детям. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

Так, теперь ежемесячная доплата одиноким пенсионерам в возрасте 80+ составит 1100 гривен.

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Выросла и помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью:

до 6 лет - 6 226,5 гривны;

от 6 до 18 лет - 7763 гривны.

Увеличились и выплаты для детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство:

до 6 лет - 4447,5 гривны;

от 6 до 18 лет - 5545 гривен.

Кроме того, Рада предусмотрела одноразовую поворотную помощь малообеспеченным семьям на возвратной основе через два года.

Размер такой выплаты составляет почти 70 тысяч гривен. Эти средства семьи смогут использовать на развитие собственного дела.

Ранее Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев.