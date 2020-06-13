В Офисе президента вспышка коронавируса - СМИ [ Редактировать ]
В высших органах государственной власти Украины зафиксирована вспышка коронавируса. Инфицирование уже подтверждено у министра Алексея Резникова и советника президента Руслана Демченко. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, результаты их тестов на коронавирус стали известны вечером 12 июня.
Оба вчера были на на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.
Напомним, ранее коронавирус подтвердили у Елены Зеленской. Она заявила о том, что уходит на самоизоляцию.
Читайте также, президент Украины переходит на особый режим работы, после того, как его жена Елена Зеленская заболела коронавирусом.
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