В Украине установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 новых случая заражения коронавирусом. 10 пациентов умерли и 409 - выздоровели. Об этом сообщает СНБО Украины.
Лидерами по заболеваемости являются:
- Львовская область (132);
- Закарпатье (77);
- Киев (72).
Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 976.
Днем ранее в Украине выявили 683 новых случая заболевания COVID-19.
Ранее сообщалось, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус.
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