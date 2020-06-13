За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 новых случая заражения коронавирусом. 10 пациентов умерли и 409 - выздоровели. Об этом сообщает СНБО Украины.

Лидерами по заболеваемости являются:

Львовская область (132);

Закарпатье (77);

Киев (72).

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 976.

Днем ранее в Украине выявили 683 новых случая заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что у Елены Зеленской обнаружили коронавирус.