В Офисе Президента опровергли информацию о вспышке коронавируса [ Редактировать ]
В Офисе президента заявили, что у всей украинской делегации, которая приехала из Парижа результаты на коронавирус отрицательные. Об этом пресс-служба Офиса президента сообщила на официальном сайте.
После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса Президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили.
Украинская делегация, 12 июня,посетила Французскую Республику с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
В ее состав входили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко.
Ранее мы сообщали, что у Резникова и Демченко было подозрение на коронавирус.
Как мы сообщали ранее, коронавирусом заболел народный депутат от "Слуги народа".
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