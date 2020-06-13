Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с англо-шведкой компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз вакцины от коронавирусной болезни. Об этом сообщено на сайте фармкомпании АstraZeneca, где опубликована сообщение о сделке.

В контракте предусмотрено 400 миллионов доз вакцины, разработанной с Оксфордским университетом.

Отметим, что компания АstraZeneca совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину и продолжает работать над ней, пока несколько этапов экспериментов уже показали успех, поэтому ожидают, что испытание закончится осенью.

Министр здравоохранения Италии - Роберто Сперанца заявил о том, что он вместе с представителями здравоохранения других Европейских стран подписали контракт о поставке вакцины для защиты своего населения от коронавирусной инфекции.

Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов после запуска вакцинного альянса мы подписали контракт на поставку до 400 миллионов доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы

Роберто Сперанца отметил, что сделка с АstraZeneca – это "многообещающий первый шаг" для Италии и Европы.

Вакцина – единственное окончательное решение от COVID-19. Это общее общественное благо, право каждого, а не привилегия нескольких. Испытания продолжаются, если эффективность вакцины подтвердит последний этап испытаний – клинические исследования с участием добровольцев, то да!

Он также сделал акцент на том, что Германия, Италия, Нидерланды и Франция решились на такой шаг на случай эффективности вакцины.

Германия, Италия, Нидерланды и Франция решились на поставку вакцины от коронавируса, поскольку предыдущие исследования действительно говорят о ее перспективности, быть обеспеченными определенным количеством вакцин и оперативно провести прививки населения, прежде всего уязвимых к коронавирусу групп.

Паскаль Сорио - генеральный директор заявил, что благодаря подписанному контракту со странами компания АstraZeneca сможет начать поставки вакцины уже в конце 2020 года.

Это соглашение обеспечит доступ сотен миллионов европейцев к вакцине Оксфордского университета после одобрения. В связи с тем, что наша европейская сеть поставок должна скоро начаться, мы надеемся, что вакцина станет доступной широко и быстро Я хотел бы поблагодарить правительства Германии, Франции, Италии и Нидерландов за их приверженность и быстрый ответ

Важно, что это не первый контракт компании, недавно компания заключила аналогичные соглашения с Великобританией, США за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям и Гави - вакцинным альянсом на 700 миллионов доз и согласовала лицензию с Индийским институтом сыворотки на поставку еще одного миллиарда доз.

Приоритетным для компании является - в первую очередь - обеспечить вакциной страны с низким и средним уровнем дохода.

В прошлом месяце Оксфордский университет объявил о начале II / III клинического испытания AZD1222 в Великобритании на 10 000 взрослых добровольцев. Другие испытания на поздней стадии должны начаться в ряде стран.

AstraZeneca признает, что вакцина может не работать, но стремится к развитию клинической программы с быстротой и расширением производства в условиях риска.

Напомним, ранее мы писали, что в США начали массовое тестирование вакцины от коронавируса.