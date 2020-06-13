"Слуга народа" заболел коронавирусом [ Редактировать ]
Коронавирус все больше "косит" парламент Украины. В этот раз коронавирусом заболел народный депутат от "Слуги народа" - Максим Перебейнос сообщает Алесей Гончаренко - депутат "Евросолидарности"в своем телеграмм-канале.
"COVID-19 заболел нардеп от Слуги Народа Максим Перебийнос"- написал Алексей Гончаренко.
Максим Перебейнос/ фото: facebook
Но, официального подтверждения этой информации от фракции пока не было.
Напомним, ранее депутата от "Слуги народа" Заславского избили на заправке.
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