Коронавирус все больше "косит" парламент Украины. В этот раз коронавирусом заболел народный депутат от "Слуги народа" - Максим Перебейнос сообщает Алесей Гончаренко - депутат "Евросолидарности"в своем телеграмм-канале.

"COVID-19 заболел нардеп от Слуги Народа Максим Перебийнос"- написал Алексей Гончаренко.

Максим Перебейнос/ фото: facebook

Но, официального подтверждения этой информации от фракции пока не было.

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Напомним, ранее депутата от "Слуги народа" Заславского избили на заправке.

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