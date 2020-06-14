Киев и 10 областей не перейдут на следующий этап смягчения карантинных ограничений.

Об этом сообщает МОЗ.

По информации, во всех 11 регионах значительно превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч человек.

Отмечается, что карантин не уменьшится в таких областях:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ужесточат карантинные ограничения. Город также не готов к следующим этапам снятия карантина.