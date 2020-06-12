Стало известно, что в Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации. В пятницу, 12 июня, штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.

Об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, штаб будет принимать решение о 9:30.У киевской власти есть три сценария развития.

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - заявил он.

Бондаренко говорит, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - заявил он.

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