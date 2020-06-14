Нешуточный скандал: студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шуток [ Редактировать ]
Между двумя самыми известными украинскими юмористическими студиями "Квартал 95" и "Дизель Шоу" возник серьезный конфликт из-за шутки. Авторы "Дизель Шоу" обвиняют "Квартал" в краже шутки. Плагиат со стороны коллег студия "Дизель Шоу" проиллюстрировала в ролике, который опубликовали в Instagram.
Авторы "Дизель Шоу" обвинила "Квартал 95" в краже шутки, которую Квартал использовал в своей новой программе, которую якобы они - "Дизель Шоу"показывали зрителям еще 5 лет назад. Виной всему, как утверждают "дизеля" стала шутка об английском языке, с которыми их команда выступала в 2015 году.
Авторы "Дизель шоу" иронично отметили, что им льстит внимание авторов "квартала" и то, что их уже считают "живыми классиками", но также отметили, что авторское право никто не отменял.
Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!
Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?! Приятного просмотра. #дизельшоу #дизельстудио
Публикация от Дизель Студио (@dizelstudio)
Напомним, ранее актриса "Квартала 95" Елена Кравец записала первый в жизни хит в дуете с Сергеем Бабкиным.
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