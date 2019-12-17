"Вечерний квартал" посвятил бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой концертный номер. Так, комики саркастически "извинились" перед женщиной. Видео выступления на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - говорится в тексте песни.

Кроме того, "кварталовцы" передали Гонтаревой "пламенный привет", а Евгений Кошевой, который собственно и пел песню, добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам в Лондоне".

Ранее мы писали о том, что Михаил Поплавский поставил на колени "95 Квартал".