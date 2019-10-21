"Квартал 95" і Національний хор імені Верьовки потрапили у політичний скандал [ Редактировать ]
До речі, "Квартал 95" і Національний хор імені Верьовки потрапили в скандал. Комік Євген Кошовий і жіноча частина Національного хору - виконали пародію, в якій висміяли підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Як відреагувала українська публіка? - далі в сюжеті.
"Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала. Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича".
"У пісні цій мораль проста - хата згоріла зі стида". Так завершили номер виконавці. Але із сорому, ймовірно, доведеться горіти саме національному хорові та авторам пародії. Героїня пісні, екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева, назвала це соромом, мовляв, глузувати із чужого горя - неприйнятно для цивілізованого суспільства.
Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці у Фейсбуці заявив - йому соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. Прокоментував скандал і генеральний директор хору Зеновій Корінець. За його словами, рішення про виконання пісні ухвалював сам, і йому за це соромно. Але хор лише частково фінансується державою. Тож змушений заробляти. А квартал заплатив за виступ - 30 тисяч гривень. Відреагували на це й в уряді. Прем'єр Олексій Гончарук згоден - висміювати людське горе недоречно, але й оцінювати гумор політикам не слід.
"Я неодноразово бачив справжню реакцію президента Зеленського на історію з пожежею в будинку пані Гонтарєвої. ця реація була абсолютно правильна і людська. Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Це точно неправда і президент із цього не сміявся", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.
А от міністр розвитку економіки - Тимофій Милованов вважає - скандал ударив не лише по репутації хору, а й по репутації держави. За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймає Гонтарєву як видатного реформатора. На думку спостерігачів, екс-чиновниця перебуває під тиском Коломойського, через націоналізацію Приватбанку. І не розуміють, наскільки нинішня влада незалежна від олігархів, а оскільки 95 квартал асоціюється з владою, то такі жарти можуть сприйматися як підтвердження зв’язків між олігархами та владою.
Відреагував на звинувачення і квартал. На сторінці у Фейсбуці Володимира Бородянського запросили на наступний концерт, мовляв, щоб міністр одразу пояснив, за що було соромно. А Тимофію Милованову побажали успішного "економічного стрибка" та побільше інвесторів.
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