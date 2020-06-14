А з державною підтримкою в Україні поки не складається - зазначають у Конфедерації Профспілок України. Обіцяні пільгові кредити та дотації часто залишаються на рівні гучних заяв політиків та нездійснених сподівань підприємців.

Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України: