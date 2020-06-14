Влада не виконала обіцянок про допомогу та підтримку підприємцям - Сергій Каплін [ Редактировать ]
А з державною підтримкою в Україні поки не складається - зазначають у Конфедерації Профспілок України. Обіцяні пільгові кредити та дотації часто залишаються на рівні гучних заяв політиків та нездійснених сподівань підприємців.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Незважаючи на те, що і президент, і уряд, і парламент на виборах обіцяли покращення життя для малого бізнесу - дерегуляцію, кредити з нульовою ставкою, долучення бізнесу до національних великих проектів, щоб бізнес міг рости, заробляти, укріплятися, проте вони погодилися на умови МВФ навпаки - посилити фіскальний, податковий тиск на дрібний бізнес.
по теме
США накрила друга хвиля обвалу фондового ринку
Минулої доби торги на нью-йорській біржі закінчилися крахом: здешевшали до семи відсотків ключові фондові індекси США
В Україні стартує новий етап послаблення карантину
Попри зростання кількості інфікованих СOVID-19 уже завтра в Україні стартує новий етап послаблення карантину. Від 5 червня повноцінно запрацюють ресторани і бари відвідувачів можна буде вже приймати у залах
Українська делегація у Німеччині: про що домовилися
Попри карантин і закриті кордони, українські урядовці, в німецькій столиці. Делегація з Києва - перша іноземна, яку офіційний Берлін приймає від початку пандемії
У Німечині українська делегація провела низку важливих перемовин
Про нову зустріч у Нормандському форматі, недопустимість прямих перемов із представниками псевдо-республік і про ситуацію на Донбасі
Масштабні протести підприємців у столиці: коли ресторанний бізнес вийде із карантинної коми
Ресторани вже мають право працювати, та приймати гостей можуть тільки на літніх терасах. Але цього замало, кажуть мітингарі