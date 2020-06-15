В небе над Канадой столкнулись самолеты с пассажирами [ Редактировать ]
В небе над столицей Канады, Оттавой, столкнулись два небольших пассажирских самолета. Об этом сообщает CBC.
На борту первого самолета находился 70-летний пилот. Его воздушное судно после столкновения в воздухе с другим самолетом упало в реку Оттава около залива Констанс.
Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в службу 911. К месту направились несколько лодок и помогли спасти пилота. У него обнаружили мелкие травмы.
На борту второго самолета были четыре человека, среди них - ребенок. Воздушному судну удалось благополучно приземлиться в аэропорту Арнприора. Правда, самолет все же получил повреждение носового колеса при аварии.
Тем не менее, все пассажиры и экипаж остались невредимы.
Сейчас инцидент расследует Совет по безопасности транспорта Канады.
Ранее сообщалось, что в США случилась трагическая авиакатастрофа.
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