В Небе над Канадой столкнулись самолеты/ Фото: rbc.ua

В небе над столицей Канады, Оттавой, столкнулись два небольших пассажирских самолета. Об этом сообщает CBC.

На борту первого самолета находился 70-летний пилот. Его воздушное судно после столкновения в воздухе с другим самолетом упало в реку Оттава около залива Констанс.

Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в службу 911. К месту направились несколько лодок и помогли спасти пилота. У него обнаружили мелкие травмы.

На борту второго самолета были четыре человека, среди них - ребенок. Воздушному судну удалось благополучно приземлиться в аэропорту Арнприора. Правда, самолет все же получил повреждение носового колеса при аварии.

Тем не менее, все пассажиры и экипаж остались невредимы.

Сейчас инцидент расследует Совет по безопасности транспорта Канады.

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