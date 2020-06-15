С понедельника, 15 июня, в Украине запустили международные авиарейсы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в социальных сетях..

Киевский международный аэропорт "Борисполь" намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

Компания Международные авиалинии Украины намерена выполнить рейсы в Кишинев, в Остенде (Бельгия), в Амстердам и Вильнюс Литва.

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В Минск планирют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авив.

В Амстердам отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines. Также 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива.

С 15 июня украинцы могут лететь в Албанию и США без ограничений на границе, в Великобританию - с соблюдением карантина 14 дней, в Турцию - без ограничений на границе и тестированием на коронавирус по прибытию.

С 27 июня будут доступны полеты в Тунис с тестированием по прибытию. Роме того, с 1 июля в случае улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия авиасообщения с Кипром, Черногорией, Грузией, Грецией.

Ранее сообщалось, что Кипр ждет туристов с 15 июня. Также мы писали о том, что туристов на Кипре будут бесплатно лечить от коронавируса.

Тем временем, в Австрии с 15 мая открылись рестораны, церкви и некоторые школы. Также мы писали о том, что в Польше продлили запрет на международные авиаперевозки.