В американском штате Калифорния вертолет упал на линии электропередач.

Об этом сообщает Vacaville Reporter.

По информации, в результате авиакатастрофы погибли 3 человека.

Три человека погибли в результате авиакатастрофы вертолета в Фэрфилде.

Известно, что из-за разрыва ЛЭП без электрификации остались около 38 тысяч людей. Нацсовет по безопасности США ведет расследование инцидента.

Ранее мы писали о том, что в России разбился военный вертолет. Погиб весь экипаж, который выходил на тренировочный полет.