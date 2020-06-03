В США случилась трагическая авиакатастрофа [ Редактировать ]
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В американском штате Калифорния вертолет упал на линии электропередач.
Об этом сообщает Vacaville Reporter.
По информации, в результате авиакатастрофы погибли 3 человека.
Три человека погибли в результате авиакатастрофы вертолета в Фэрфилде.
Известно, что из-за разрыва ЛЭП без электрификации остались около 38 тысяч людей. Нацсовет по безопасности США ведет расследование инцидента.
Ранее мы писали о том, что в России разбился военный вертолет. Погиб весь экипаж, который выходил на тренировочный полет.