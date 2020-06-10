Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк и заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд обсудили авиакатастрофу в Тегеране. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Иран готов провести переговоры с Киевом по решению вопросов, связанных с "черными ящиками" атакованного самолета в любое время и в любом месте, определенном украинцами в кратчайший момент, чтобы немедленно решить вопрос, оплатив компенсацию семьям погибших.

В ответ посол Украины сказал, что передаст эти слова украинскому Министерству иностранных дел.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.