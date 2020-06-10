Авиакатастрофа с МАУ: Иран заявил о переговорах по "черным ящикам" [ Редактировать ]
Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк и заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд обсудили авиакатастрофу в Тегеране. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Иран готов провести переговоры с Киевом по решению вопросов, связанных с "черными ящиками" атакованного самолета в любое время и в любом месте, определенном украинцами в кратчайший момент, чтобы немедленно решить вопрос, оплатив компенсацию семьям погибших.
В ответ посол Украины сказал, что передаст эти слова украинскому Министерству иностранных дел.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Раньше сообщалось о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились к Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
по теме
Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали шесть человек
В Иране задержали шесть человек. Они оказались причастны к делу об авиакатастрофе самолета МАУ
Авиакатастрофа МАУ: посла Ирана вызвали в МИД из-за "шантажа черными ящиками"
МИД Украины вызывает посла Ирана из-за "шантажа черными ящиками" сбитого самолета МАУ
Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали 6 фигурантов по делу
Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей
Авиакатастрофа МАУ: Иран заявил о завершении расследования трагедии
Иран может дать "черные ящики" компаниям, способным читать их по контракту
Авиакатастрофа МАУ: Иран назвал страну, куда отправят "черные ящики"
Власти Ирана намерены отправить бортовые самописцы самолета МАУ не Украине