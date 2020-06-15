Под Офисом президента проходит митинг: зачем принесли "таблетку для памяти" [ Редактировать ]
В понедельник, 15 июня, в Киеве у Офиса президента проходит митинг инвесторов "Укрбуда". Видео с места события опубликовано в соцсетях.
"Прямо сейчас на Банковой, под Офисом президента, обманутые вкладчики Укрбуда напоминают Зеленскому про его невыполненное обещание", - подписал свое видео депутат Антон Поляков.
Митингующие принесли пятиметровую "таблетку для улучшения памяти президента". Они утверждают, что Владимир Зеленский забыл о своем обещании, что жилищные комплексы будут достроены компанией "Киевгорстрой".
Ранее перед зданием Верховной Рады в Киеве проходил митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова.
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