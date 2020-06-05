Уйдет ли Аваков в отставку: в МВД сделали заявление [ Редактировать ]
За события в Кагарлыке, Броварах и Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, пишет "Радио Свобода".
Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы. Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада.
По его словам, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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