За события в Кагарлыке, Броварах и Одессе должен отвечать не министр МВД, а прежде всего региональное руководство полиции. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко, пишет "Радио Свобода".

Если происходит какая-то проблема в каком-то большом заведении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы. Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная Рада.

По его словам, министр Аваков "относится спокойно к любым заявлениям депутатов об отставке".

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.