Вечером 14 июня в Киеве умер глава Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили, который был назначен на должность менее месяца назад - 18 мая. Об этом сообщает издание "КиевVласть" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения, вызванные хронической болезнью.

По данным собеседника издания, глава Деснянской РГА страдал хроническим заболеванием и последние две недели чувствовал себя все хуже. "На 14 июня планировался его вылет за рубеж на лечение, но не успели", - рассказал друг Шатиришвили.



Точный диагноз и причина смерти главы Деснянской РГА не уточняются, но известно, что осложнение его заболевания не вызвано каким-либо штаммом вируса.



Давид Шатиришвили был назначен на должность главы Деснянской райгосадминистрации 18 мая 2020 года распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что на округе погибшего депутата Давиденко назначили выборы.