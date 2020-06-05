ЦИК назначила выборы на округе погибшего депутата Давиденко [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила дату промежуточных выборов на 208 округе в Черниговской области в связи с гибелью народного депутата от данного округа Валерия Давиденко.
Члены ЦИК поддержали постановление, которым промежуточные выборы назначены на 25 октября. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК 5 июня.
"Принять к сведению, избирательный процесс… начинается с дня, следующего после опубликования этого постановления", - заявила член Центризбиркома Александра Кармаза.
Она также уточнила, что постановление будет опубликовано 26 августа, в том числе на сайте ЦИК.
По словам главы ЦИК Олега Диденко, при подготовке этих довыборов столкнулись с отсутствием бюджетных ассигнований для их организации, поэтому вопрос назначения выборов и публикации решения развели во времени.
Напомним, депутата от группы "Доверие" в Верховной Раде Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым в киевском офисе. У Давиденко было одно огнестрельное ранение.
В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Ранее сообщалось, что в группе "Доверие" прокомментировали версию самоубийства депутата.
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