НБУ повысил курс доллара [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июня 2020 года повысил официальный курс до 26,84 гривен за доллар. Это еще на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.
В частности, официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 26,844 гривен за один доллар (+0,1137 грн). Отметим, курс доллара на 15 июня составлял 26,7303 гривен.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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