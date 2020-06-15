Німеччина скасувала коронавірусний контроль на кордоні [ Редактировать ]
Німеччина скасувала прикордонний поліцейський контроль, який запровадили три місяці тому - через епідемію коронавірусу. Відтепер жителі сусідніх країн можуть перетинати німецький кордон без особливої причини для поїздки. Виняток - контроль на кордоні з Австрією.
Його запровадили ще до епідемії, щоб протидіяти нелегальній міграції. Загалом за період пандемії на в'їзді до Німеччини відмовили у 196 тисячах випадків.
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