Німеччина скасувала прикордонний поліцейський контроль, який запровадили три місяці тому - через епідемію коронавірусу. Відтепер жителі сусідніх країн можуть перетинати німецький кордон без особливої причини для поїздки. Виняток - контроль на кордоні з Австрією.

Його запровадили ще до епідемії, щоб протидіяти нелегальній міграції. Загалом за період пандемії на в'їзді до Німеччини відмовили у 196 тисячах випадків.