Дело Гандзюк: суд постановил задержать Мангера [ Редактировать ]
Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью поводу его на заседание. В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк он проходит как заказчик.
Об этом сообщает организация "Кто убил Катю Гандзюк".
"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - говорится в сообщении.
Отметим, что в 2018 году неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствие установило, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.
Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства. Позже следствие назвало заказчика убийства Екатерины Гандзюк.
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