В деле Гандзюк появились новые обстоятельства [ Редактировать ]
Досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля из-за появления новых обстоятельств. Об этом сообщил прокурор по делу убийства Екатерины Гандзюк Андрей Сенюк, передает "Громадське".
"В связи с новыми возникшими обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", - заявил Сенюк.
По его словам, одному из обвиняемых по делу Владимиру Мангеру было вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Об удовлетворении данного ходатайства прокуроры будут просить в суде.
Вместе с тем, решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого обвиняемого - Алексея Левина, но дальнейшую информацию по этому прокурор раскрывать отказался, отметив лишь, что выявлены факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Она получила химический ожог более 30% тела. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла.
Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства. Позже следствие назвало заказчика убийства Екатерины Гандзюк.
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