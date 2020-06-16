США виведуть частину військових із Німеччини [ Редактировать ]
Сполучені Штати скоротять військовий контингент у Німеччині до 25 тисяч. Це офіційно підтвердив журналістам президент США Дональд Трамп. За його словами, Берлін виділяє на оборону вполовину менше, ніж вимагає НАТО.
До вересня з Німеччини планують вивести 9 з половиною тисяч американських військових. Попередньо, частину з них направлять до Польщі та інших країн-союзників НАТО, решта - повернеться до Сполучених Штатів.
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