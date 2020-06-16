До вересня з Німеччини планують вивести 9 з половиною тисяч американських військових

Сполучені Штати скоротять військовий контингент у Німеччині до 25 тисяч. Це офіційно підтвердив журналістам президент США Дональд Трамп. За його словами, Берлін виділяє на оборону вполовину менше, ніж вимагає НАТО.

До вересня з Німеччини планують вивести 9 з половиною тисяч американських військових. Попередньо, частину з них направлять до Польщі та інших країн-союзників НАТО, решта - повернеться до Сполучених Штатів.