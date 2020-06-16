Остался без квартиры: в Киеве у мужчины из машины украли полмиллиона [ Редактировать ]
В Киеве у мужчины на заправке из автомобиля украли около 500 тысяч грн. На деньги потерпевший планировал купить квартиру. Об этом сообщила прокуратура Киева.
Полиция задержала двух злоумышленников.
Преступники, один из которых уже проходит в уголовном производстве по бандитизму и разбою, выследили водителя, который поменял деньги в обменнике на АЗС.
Затем они разбили стекло и забрали сумку с деньгами.
Днепровский районный суд арестовал подозреваемых, дав им возможность выйти под залог в 630 тыс. грн. для каждого.
Ранее сообщалось, что в столичном районе орудует банда грабителей.
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