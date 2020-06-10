"Метят двери": в столичном районе орудует банда грабителей [ Редактировать ]
Киевский жилой массив Осокорки продолжает страдать от квартирных ограблений.
Об этом сообщает местное ОСББ
По информации, злоумышленники подставляют под двери почти невидимые скобы, которые используются как обозначение квартиры для следующих ограблений.
Отмечается, что жители 20 квартир дома начали замечать метки возле своих дверей и сообщали охране ОСББ. Грабителей зафиксировали камеры наблюдения в момент попытки совершения очередного преступления.
Известно, что руководство ОСББ собирается устанавливать какие-либо препятствия, чтобы грабители не смогли попадать в подъезды.
Читайте еще, в ресторане на Оболони произошло ограбление. Жертвами дерзкого преступления стали поситители заведения.
по теме
"Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении
Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия
В Днепре мужчину спасли от неминуемой гибели (видео)
Молодого человека увидели на камерах видеонаблюдения
В Украину стремительно "внедряется" лето
Ожидается температура свыше 30 градусов тепла
Аэропорт "Киев" попросил помощи у Саакашвили
В аэропорту сняли видеообращение, адресованное Саакашвили
Штат полиции Кагарлыка полностью сократили
После жуткого скандала с изнасилованием, в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела