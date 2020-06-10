Киевский жилой массив Осокорки продолжает страдать от квартирных ограблений.

Об этом сообщает местное ОСББ

По информации, злоумышленники подставляют под двери почти невидимые скобы, которые используются как обозначение квартиры для следующих ограблений.

Отмечается, что жители 20 квартир дома начали замечать метки возле своих дверей и сообщали охране ОСББ. Грабителей зафиксировали камеры наблюдения в момент попытки совершения очередного преступления.

Известно, что руководство ОСББ собирается устанавливать какие-либо препятствия, чтобы грабители не смогли попадать в подъезды.

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